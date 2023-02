Terremoto, droni per controllare la situazione nel Duomo ma nessuna criticità all’Acropoli senese

Al momento risulta essere regolare la situazione nell’Acropoli senese e lo sciame sismico registrato negli ultimi giorni non ha portato a criticità all’interno di Duomo, al museo dell’Opera, alla Cripta e al Battistero. A riferirlo a Siena News è il rettore dell’Opera del Duomo Giovanni Minnucci. “La mattina di giovedì siamo andati a fare un primo punto della situazione dentro alle strutture – spiega-. Poi ci siamo confrontati con il professor Dario Albarello dell’Università di Siena per capire come si possa evolvere la situazione in futuro. E per questo abbiamo fatto riferimento anche a quanto accaduto quando dei terremoti passati hanno colpito Siena”. Quindi, sempre nella serata di giovedì, sono iniziate le prime riunioni tra tecnici dell’Opera del Duomo e ingegneri. “E poi – aggiunge Minnucci – abbiamo iniziato i controlli. Da stamani stiamo utilizzando i droni per poter verificare tutta la situazione all’interno del Duomo, anche nei punti più alti. Abbiamo fatto una serie di macrofotografie per vedere come stanno ora le cose e fare poi il confronto con altre macrofotografie scattate prima di mercoledì”. La prossima settimana dovrebbe essere fatto un check della situazione sulla facciata della Cattedrale e le indagini dovrebbero andare avanti fino a lunedì. La speranza per il rettore dell’Opa è quella di poter riaprire già da martedì. “Agli ingressi dovrebbero essere istallate delle coperture per favorire gli accessi in sicurezza di visitatori ma anche dei sacerdoti”, ha proseguito Minnucci.

MC