Terrecablate operatore di riferimento per l’Associazione industriali

Terrecablate sarà l’operatore telefonico di riferimento dell’Associazione industriali della Toscana sud. La società di telecomunicazioni di Siena fornirà i servizi in fibra ad alte perfomance alle sedi di Siena, Arezzo e Grosseto. Il contratto stipulato da Assoindustria con Terrecablate partirà il 1 luglio, avrà valenza pluriennale e riguarderà i collegamenti dati, i servizi di telefonia nonché i servizi di cybersecurity. “Annoverare tra i nostri clienti l’Associazione industriali è per noi un fatto importante – spiega l’amministratore unico di Terrecablate Marco Turillazzi -, innanzitutto per il riconoscimento del valore dei nostri servizi e della nostra professionalità. Poi, perché scegliere un operatore locale vuol dire rinsaldare il rapporto con il territorio di appartenenza e poter contare su assistenza e interventi immediati. Infine, l’aspetto più importante riguarda la natura benefit di Terrecablate che, ricordiamo, investe ogni anno parte dei suoi utili in progetti solidali a favore di associazioni, enti, realtà locali, che hanno come obiettivo il benessere della comunità”. Soddisfazione per l’inizio della collaborazione è stata espressa anche dal direttore generale di Confindustria Toscana sud Antonio Capone. “Siamo lieti di lavorare insieme a Terrecablate – ha detto – è un’eccellenza toscana, non solo per l’efficienza e la professionalità che sempre l’azienda dimostra, ma soprattutto per i valori etici ed il legame con il territorio messo al centro del suo percorso”.

Terrecablate è proprietaria della rete telematica in fibra ottica di ultima generazione che ricopre buona parte del sud della Toscana, è competitiva sul mercato nazionale proponendo pacchetti per le aziende e privati a prezzi vantaggiosi. Fa parte delle aziende di telecomunicazioni che hanno aderito al bonus imprese, promosso dal ministero, per velocizzare la digitalizzazione del territorio italiano.

Divenuta società benefit nel 2021, in questi due anni ha realizzato diversi progetti in campo sociale, educativo e sportivo dimostrando come questa nuova formula societaria possa essere un volano di sviluppo sia sociale che economico, proprio per l’impronta statutaria che la caratterizza. Terrecablate, infatti, ogni anno destina parte dei suoi utili alla realizzazione di proposte di semplici cittadini o di associazioni che abbiano l’obiettivo principale del bene comune presentate nella Serra digitale https://serradigitale.terrecablate.it/.