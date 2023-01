Terrecablate non aumenta le tariffe

Nessun aumento di tariffe è in previsione per i clienti vecchi e nuovi di Terrecablate. La società di telecomunicazioni senese si trova costretta a chiarire di non essere in procinto di cambiare i propri piani tariffari, dopo una serie di segnalazioni giunte dai suoi utenti a seguito di telefonate ricevute da fantomatici call center che invitavano a cambiare i propri contratti, mentendo sugli aumenti del gestore concorrente per trarne vantaggio. Si tratta di casi di concorrenza sleale che ledono l’immagine di Terrecablate e che saranno valutati per eventuali azioni legali.

La società invita i propri utenti a diffidare di tali operatori e a consultare il sito www.terrecablate.it o chiamare il numero verde 800 078 100 per avere conferma della propria tariffa.