Teatro sociale e inclusione: ecco il progetto della Misericordia di Siena con Università e FMps

Sotto lo stesso cielo è il titolo di un film uscito nel 2011 in cui i tre protagonisti, migranti di origine rumena in fuga dal dittatore Ceausescu, si ritrovano in Italia dopo molteplici vicissitudini unendo così i loro destini.

Allo stesso modo, anche il progetto che porta il medesimo titolo, presentato da Misericordia di Siena con il partenariato di Cooperativa Pangea, Comune di Sovicille, Università per Stranieri di Siena e l’Associazione EgumTeatro, intende unire giovani italiani e non che si ritrovano per l’appunto sotto lo stesso cielo della nostra città, in un’esperienza di teatro sociale il cui scopo è quello di aggregare, creare inclusione, e potenziare le loro life skills, necessarie a conseguire risultati nel percorso di studi, di lavoro e più in generale nel cammino di vita.

Il progetto è finanziato da FMPS nell’ambito del bando Community Hub e sostenuto dall’Università di Siena.

I laboratori teatrali saranno condotti da Annalisa Bianco regista e autrice di grande esperienza, che attraverso il lavoro di cui si compone una messa in scena, stimolerà la creatività dei giovani facilitando l’empowerment delle competenze di base; la consapevolezza di stare creando un’opera collettiva permetterà loro di superare le incertezze e andare oltre le proprie aspettative. Il lavoro d’insieme culminerà con una rappresentazione di fine progetto nella quale ognuno sarà protagonista.

Per partecipare ai laboratori teatrali non è necessaria nessuna competenza pregressa né particolari capacità attoriali, solo voglia di divertirsi, stare insieme e far fluire la propria creatività, poiché il progetto non ha velleità di formare attori ma di stimolare l’estro e le capacità comunicative di ognuno dei partecipanti.

Dal mese di settembre il gruppo di associazioni ed enti che hanno strutturato il progetto, inizieranno a fare scouting tra i giovani universitari, i ragazzi che frequentano lo spazio Controtempo gestito dalla Misericordia di Siena e quelli ospitati nel centro di accoglienza per giovani migranti coordinato da Pangea ma i laboratori sono aperti a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni quindi chi fosse interessato può inviare già da ora una e mail all’indirizzo [email protected].