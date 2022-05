“Tante provenienze, una sola direzione”: si presenta la lista SiAmo Siena

Tante provenienze, una sola direzione: lo ripetono come un mantra Alessia Campopiano e Maria Concetta Raponi, rispettivamente portavoce e capogruppo della lista civica SiAmo Siena, presentata questa sera durante un aperitivo in Piazza del Campo.

Tante provenienze, vero, perché tra le fila della lista ci sono nomi e facce che vengono dal passato politico senese recente ma anche no. Eppure la direzione, lo dichiara con fermezza Campopiano, è quella di “voler bene a Siena come si vuole a una persona e quindi aiutarla a fare bene, come tante formichine riescono a spostare un elefante allora tutti insieme con volontà, impegno e spirito di sacrificio(le iniziali delle tre parole si leggono come VIS, cioè forza in latino, ndr) possiamo portare Siena in una dimensione nuova e migliore”.

Di questo è convinta anche Maria Concetta Raponi, che ha fondato la lista tre mesi fa insieme a Federico Minghi e che da copogruppo siede sui banchi della maggioranza in consiglio comunale. A tal proposito, alla nostra domanda risponde: “Questa maggioranza gode di ottima salute”.

Ed è solo l’inizio. Perché ora serve seguire il percorso per arrivare alla direzione effettiva. Intanto “per spirito di collaborazione” all’aperitivo erano presenti anche i rappresentanti della lista GeneSi, anch’essa civica e anch’essa fresca di presentazione.

Potete vedere le interviste integrali nei video che seguono.

Katiuscia Vaselli