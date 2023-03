Sviluppo aree interne, arrivano risorse in Val di Chiana: Torrita e Chianciano rientrano nel programma Leader

Torrita di Siena e Chianciano Terme rientrano tra le municipalità toscane che potranno accedere ai finanziamenti nell’ambito del piano Leader, iniziativa comunitaria utilizzato per coinvolgere gli attori locali nell’elaborazione di strategie di sviluppo rurale.

“Si tratta di un’operazione rilevante – ha commentato Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena – per quei comuni come Torrita di Siena che in questo modo potranno sbloccare nuove opportunità per il proprio sviluppo. È doveroso ringraziare chi ha lavorato, in Comune e in Regione, per far sì che questa possibilità si concretizzasse”.

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Andrea Marchetti e della sua giunta per questo risultato ottenuto per Chianciano. “Accogliamo con grande soddisfazione – soprattutto in virtù dell’impegno politico profuso in questi anni in tale direzione – ha detto l’assessore Damiano Rocchi – l’approvazione da parte della giunta regionale degli atti con cui anche il nostro Comune viene reso ammissibile al metodo Gal Leader per la totalità dell’estensione territoriale comunale. Le risorse finanziarie assegnate ai territori GAL sono infatti strategiche per valorizzare il territorio in termini di innovazione ed incremento della fruibilità dei servizi in ambiti sociali, culturali, turistici e ricreativi, nonché al mantenimento e allo sviluppo di microimprese nei settori del commercio, del turismo e dell’artigianato”