Surroga consiglieri comunali, espletate le pratiche, ecco la composizione dell’aula

Sono state espletate le pratiche per la surroga dei consiglieri comunali, dopo il decreto di nomina della giunta comunale firmato dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Coloro che sono stati nominati all’interno della giunta, infatti, hanno rassegnato le dimissioni da consigliere comunale, carica alla quale erano stati eletti in seguito alle ultime elezioni amministrative, per sopraggiunta incompatibilità.

Vanno ad aggiungersi a Emanuele Montomoli (candidato alla carica di Sindaco, risultato non eletto), che aveva già rinunciato alla carica. Hanno accettato la surroga e quindi faranno parte del Consiglio Comunale di Siena i seguenti nominativi: Enzo De Risi, Alessia Pannone, Sarah Campani (lista Fratelli d’Italia), rispettivamente in seguito alle dimissioni di Michele Capitani, Barbara Magi, Riccardo Pagni; Leonardo Pucci (lista Nicoletta Fabio Sindaco) in seguito alle dimissioni di Micaela Papi; Marco Falorni (Forza Italia) in seguito alle dimissioni di Lorenzo Lorè; Francesco Mastromartino (lista Lega Salvini Premier) in seguito alle dimissioni di Massimo Bianchini; Gianluca Marzucchi (Emanuele Montomoli Sindaco) in seguito alle dimissioni di Emanuele Montomoli.

I consiglieri eletti saranno definitivamente convalidati nella seduta del Consiglio Comunale convocata per lunedì 19 giugno. Il Consiglio Comunale risulta dunque così composto: Nicoletta Fabio (Sindaco di Siena); Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Bernardo Maggiorelli, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi, Alessia Pannone, Sarah Campani (lista Fratelli d’Italia); Silvia Armini, Davide Ciacci, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo, Leonardo Pucci (lista Nicoletta Fabio Sindaco); Lorenza Bondi, Marco Falorni (lista Forza Italia-Udc-Nuovo Psi); Orazio Peluso, Francesco Mastromartino (lista Lega Salvini Premier); Franco Bossini (lista Movimento Civico Senese); Anna Ferretti (candidato alla carica di Sindaco ammesso al turno di ballottaggio, risultato non eletto); Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli (lista Partito Democratico); Adriano Tortorelli (lista Con Anna Ferretti Sindaca); Fabio Pacciani (candidato alla carica di Sindaco, risultato non eletto); Vanni Griccioli (lista Per Siena); Chiara Parri (lista Sena Civitas); Monica Casciaro (lista Siena Sostenibile); Massimo Castagnini (candidato alla carica di Sindaco, risultato non eletto); Gianluca Marzucchi (lista Emanuele Montomoli Sindaco).