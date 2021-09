Suppletive, Mallegni: “Mps è vicenda ‘venezuelana’, chi non vota Marrocchesi Marzi è pazzo”

“Quanto sta accadendo alla Banca è una ‘roba venezuelana‘” ed ancora “i senesi che non votano Marrocchesi Marzi sono pazzi“, perché “se non lo votano vanno contro i loro interessi”. Il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni è una furia quando parla dell’argomento di Monte dei Paschi e delle prossime elezioni suppletive.

Oggi è stato lui l’ospite della campagna elettorale del candidato di centro destra Tommaso Marrocchesi Marzi ed ha portato il suo Toscana tour, per incontrare persone, lavoratori e simpatizzanti del partito nei comuni della Regione al voto, in provincia di Siena. Prima c’è stata una tappa a Monteroni d’Arbia, Mallegni e Marrocchesi Marzi hanno incontrato gli imprenditori all’agriturismo San Fabiano, poi la conferenza in Piazza del Campo che ha avuto come argomento principale quello di Mps. Marrocchesi Marzi si è rivolto a più riprese agli elettori: “Con Tommaso avete un’opportunità, se non lo votate volete essere fregati, non avete più scuse“.

Bordate vengono lanciate al Pd, a Letta e a Padoan: “C’è un ex-ministro ed ex-deputato che è andato a fare il presidente dell’Istituto che si comprerà Mps. Mi meraviglio che non si sia aperto un fascicolo, non veniteci a parlare di conflitti di interessi su Berlusconi – prosegue-. Mi meraviglio anche dei cittadini del collegio che sostengono il candidato del Pd non vergognandosi per un signore che non vive qua e che è stato piazzato”.

Il senatore azzurro poi ha annunciato che il suo partito (nello specifico Antonio Tajani, i consiglieri comunali senesi, i tre ministri, membri delle commissioni Economia e Finanze di Camera e Senato ed i coordinatori regionali) “farà una riunione per assumere una posizione unitaria a livello locale, regionale, nazionale” sul Monte. A questo incontro è stato pure invitato Luigi De Mossi, sindaco di Siena.

Infine è possibile che il 24 settembre arrivi a Siena il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Anche lui verrà a parlare della Banca”, chiosa Mallegni.

