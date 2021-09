Suppletive, Letta: “Vinciamo qui per ripartire in vista delle comunali a Siena del 2023”

Enrico Letta chiuderà la sua campagna per le elezioni suppletive a Siena, venerdì alle 21.30 in piazza Indipendenza. L’annuncio, dato poco fa ad un incontro elettorale al circolo Arci in via dei Pispini, arriva poco dopo il messaggio che il segretario nazionale dem lancia al Pd locale. “La nostra vittoria qui è importante per seminare bene in vista delle elezioni amministrative del 2023- continua-. Dobbiamo mettere in campo una squadra che diventi l’amministrazione comunale che questa città merita”. Dopo avere rivolto lo sguardo alle prossime elezioni comunali Letta torna a parlare di suppletive e mentre si rivolge ai suoi elettori dà una seconda notizia: “Per dare il segno assolutamente chiaro del mio impegno per il collegio, lunedì pomeriggio sarò qui. Normalmente un segretario di un partito segue lo spoglio da Roma, ma io organizzerò interviste e conferenze stampa per analizzare il voto in questa città”, spiega.

