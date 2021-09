Suppletive, Letta: “La mia candidatura la offro per fare ripartire il Pd a Siena”

“Questa candidatura la offro per seminare qualcosa nei comuni che abbiamo perso in Toscana. Questo vale per Siena e per altri territori, penso a Pisa, Arezzo, Massa, Grosseto”. Così Enrico Letta, segretario del Pd e candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive nel seggio di Siena – Arezzo, in un incontro a Pienza. ““Queste suppletive hanno una caratteristica unica: sono le prove generali di come sarà il bipolarismo italiano nei prossimi 10 anni. Il periodo del tripolarismo è finito- continua-. Con questa tornata entriamo in un nuovo bipolarismo: da una parte la destra e dall’altra parte noi, un campo molto largo”