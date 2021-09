Suppletive, Letta: “Bisogna investire sulle infrastrutture, la Due Mari è fondamentale “

“Nella Toscana del sud vanno migliorate le infrastrutture. Il Pnrr deve aiutare a correggere i gap di questo territorio, penso alla ferrovia e al suo raddoppio ed anche alla Due Mari” . Lo dice Enrico Letta, segretario del Pd e candidato per le elezioni suppletive nel seggio di Siena-Arezzo, a margine di un incontro a Cetona mentre parla del tema infrastrutture. “In Italia non si può andare da est e ovest ma solo dal nord a sud- prosegue- . Questo è un problema per il lavoro ed il turismo”. Letta, durante il suo intervento, ha parlato anche di come la Toscana dovrebbe usare i fondi del Pnrr. “Sostenibilità e digitalizzazione sono le due chiavi sulla quale deve vivere il post-pandemia. Dobbiamo capire come poter mettere al meglio le novità del Piano per il dopo covid -continua-. La nostra Regione sulla digitalizzazione deve fare passi avanti perché questo vuol dire recuperare le grandi disparità che colpiscono la Toscana. Sull’applicazione intelligente del tema sostenibilità passa invece il nostro futuro”