Suppletive, Letta: “A Siena senza simbolo? Vuol dire che Pd non è solo ma allarga”

Letta non ha presentato il simbolo del Pd per le suppletive a Siena? “Noi crediamo che sia molto importante l’allargamento e che il Pd sia in perno di questo allargamento. L’ho voluto fare a Siena e ad Arezzo”. Così il segretario del Pd e candidato nel seggio senese risponde alle critiche “Ho preferito sottolineare questo tema: non siamo soli, ma in larga compagnia e vogliamo allargarci ancora di più. E vogliamo che sia l’inizio di una coalizione, che possa essere quella che vincerà le elezioni del 2023”, ha detto Letta arrivando alla feste dell’Unità di Bologna. Durante l’evento l’ex-professore ha parlato anche di Mps commentando lo sciopero proclamato dai lavoratori. “Chiediamo al governo, lo abbiamo chiesto in Parlamento e il governo si è impegnato, garanzie sull’occupazione, il no allo spezzatino, il mantenimento del marchio con un accompagnamento dello Stato, una banca che rappresenta uno straordinario strumento di aiuto alle pmi”