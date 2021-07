Suppletive, l’appello di Letta: “Mi sono preso il rischio, adesso mi serve il vostro aiuto”

“Chi ha un amico a Siena o nella parte aretina della Valdichiana lo chiami e gli dica darsi da fare per le suppletive, sarà una grande battaglia”. Enrico Letta, candidato del Pd per le elezioni suppletive a Siena e segretario nazionale dei dem, lancia questo appello dal palco della Festa de l’Unità di Napoli. “Candidandomi ho preso un rischio e la campagna elettorale riguarda anche me -prosegue-. Chi in politica passa da una poltrona all’altra, dove le poltrone sono tutte sicure, non fa niente di importante. La politica è fatta di prendersi dei rischi, solo così si fa qualcosa che lascia il segno” e aggiunge “la nostra ambizione è quella di cambiare il paese e c’è da gestire una fase complessa, riuscendo a sostenere il governo Draghi perché faccia bene le cose che sono da fare”. Ancora Letta: “In Italia la situazione politica sta cambiando ma sarà fondamentale il passaggio elettorale autunno per rovesciare la situazione e rendere possibile una vittoria del centrosinistra anche alle Politiche”.