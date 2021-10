Suppletive, l’analisi del voto: Letta vince ovunque, il centrodestra tiene a Castiglion Fiorentino, Rizzo vola

Dal voto di ieri il primo dato che esce, dopo che tutte le sezioni sono state scrutinate, è che Enrico Letta vince nel collegio staccando Marrocchesi Marzi di 12 punti percentuali ed oltre ottomila voti: 49,92% e 33391 contro 37,83% e 25303.

Il secondo è che Letta si afferma in cinque comuni del collegio dove governa il centrodestra: a Siena città e a Cortona (risultati che vengono più volte evidenziati dai membri del Pd locale ndr.) ma anche a Piancastagnaio, Chianciano Terme e persino a Monticiano dove il centrodestra ieri si è imposto nelle amministrative. Nella Valdichiana aretina, da molti indicata come il bacino elettorale di Marrocchesi Marzi, il centrodestra è avanti solo a Castiglion Fiorentino, unico comune sui 34 del collegio dove Letta ha perso.

Ma questi due punti non basterebbero a raccontare le molteplici sfumature della tornata elettorale. Marco Rizzo ed il suo Partito Comunista hanno fatto il boom ed hanno ottenuto 3135 voti, 732 di questi arrivano da Siena città, con una percentuale del 4,69%. “Siamo il terzo partito dopo centrosinistra e centrodestra. Partecipiamo alle elezioni, dove peraltro oltre metà della popolazione non vota più, per meglio far conoscere il nostro programma di lotta per il cambio di sistema e per la presa del potere politico da parte di chi lavora”, ha scritto il segretario del PC sui social. Rizz ha vinto la sua corsa a sinistra con Elena Golini: la candidata di Potere al Popolo si ferma al 2,95% , con 1971 voti ottenuti, e va molto bene a Sovicille e Castelnuovo Berardenga dove Pap è terzo partito.

Va oltre quota mille voti anche Mauro Aurigi di Italexit anche se non supera, in percentuale, l’1,73%. Aurigi ottiene 384 preferenze nel comune di Siena è va bene anche a Cortona. Angelina Rappuoli, MNI, ottiene 993 voti, pari all’1,48% del corpo elettorale. Rappuoli ha condotto gran parte della sua campagna elettorale in Valdichiana e questo si riflette sul suo risultato: nella sua Sinalunga ha ottenuto più voti che a Siena, 191 a 140, ed arrivano ottime risposte anche da Chiusi e Montepulciano.

Tommaso Agostini infine, Movimento 3v Libertà e verità, ottiene 935 preferenze, l’,140% del totale, con un exploit a Siena dove è stato barrato da 258 elettori.

Marco Crimi