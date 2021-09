Suppletive, i 4 paletti di Siena Ideale: “Appoggeremo chi si farà carico di queste priorità”

“Adeguamento infrastrutturale; sviluppo della cultura d’impresa; affermazione di Siena come una delle capitali culturali italiane; garanzia di un futuro certo per MPS, con particolare attenzione al credito di prossimità ed alla salvaguardia delle professionalità esistenti”. I candidati alle elezioni suppletive che si impregneranno concretamente su questi 4 punti riceveranno il sostegno di Siena Ideale. “Chi rappresenterà questo territorio dovrà farsi carico in maniera inequivocabile di queste priorità. Siena Ideale ritiene, infatti, che senza coerenza strategica tra il territorio e chi lo rappresenterà sarà difficile agganciare la ripresa. Siena Ideale darà il proprio sostegno a chi garantirà il raggiungimento di questi obiettivi”, fanno sapere dal gruppo. L’associazione ha inoltre chiesto, in un documento, “un impegno eccezionale e bipartisan per il riposizionamento di tutto il nostro territorio, con visioni e strategie efficaci che puntino ad una nuova stagione di crescita, sostenuta e duratura e ad una maggiore attrattività di imprese e di talenti”, si legge. “L’obiettivo è quello di rendere la nostra realtà adeguata alle sfide globali, senza condizionamenti di modelli di sviluppo non più riproducibili e “dell’ansia da consenso” di breve periodo che produce solo immobilismo, accantonando l’interesse generale”, continuano da Siena Ideale.