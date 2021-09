Suppletive, Giani: “Letta vincerà, è il ‘carico’ che ci serve nella partita di Mps”

“Sono convinto che Letta vincerà a Siena perché è un valore aggiunto per la Toscana. È stato un grande amministratore e una figura che ha guidato il Governo in momenti difficili e nel modo migliore”.

Questo l’endorsement di Eugenio Giani, governatore di Regione Toscana, al candidato del centro sinistra per le suppletive al collegio di Siena-Arezzo. Giani era presente all’inaugurazione del comitato elettorale di Letta a Siena. “È per noi garanzia di impegno e autorevolezza – continua Giani- , ci può aiutare a porre i temi cari alla Toscana”. Nel ragionamento del Governatore non manca l’argomento di Mps e Giani ne parla come se fosse un gioco di carte: “La questione richiede un’interlocuzione continua a livello di Governo e con il mondo economico e finanziario -prosegue Giani-. Al territorio serve un’ carico forte’ nella partita che si gioca. Dove la troviamo una figura autorevole a garanzia dei lavoratori e del marchio come lui?”.

Giani commenta anche le parole di Salvini sul terzo polo bancario. “Le mie posizioni non sono lontane dal suo ragionamento, ma non ha senso proporre una soluzione per tutti i mali quando sappiamo che le elezioni ci sono tra poche settimane- attacca-. E’ importante che sia un tavolo di lavoro dove Regione, Comune e Provincia possano farne parte per trovare la soluzione migliore”.

La chiosa è una accusa alla Lega. “Sulla questione dell’uscita dalla pandemia il Pd è chiaro e trasparente: vaccinazioni, rispetto dei dispositivi e del green pass – conclude-. Dall’altra parte vedo incertezza: non si sa bene se Salvini strizzi l’occhio al green pass o abbia posizioni diverse. In Parlamento vota gli emendamenti di Fdi ma vuole stare al Governo”.