Suppletive, big nazionali mobilitati per il rush finale: nel weekend torna Salvini, lunedì arriva Speranza

Mancano 10 giorni al voto per le elezioni suppletive del collegio Toscana 12 e la campagna elettorale si fa ancora più adrenalinica. Per il rush finale, prima delle elezioni del 3-4 ottobre, centrosinistra e centrodestra schierano i big nazionali a sostegno dei due loro candidati, Enrico Letta e Tommaso Marrocchesi Marzi. Nel weekend sarà Matteo Salvini, leader della Lega, ad accompagnare Marrocchesi Marzi in Valdichiana il sabato, con due tappe nei comuni di Sinalunga e Chiusi, e a Siena, in piazza Salimbeni, la domenica sera. Dal Carroccio, ancora nella giornata di sabato, sono attesi gli onorevoli Manfredi Potenti, Jacopo Morrone e Giulia Bongiorno che presenteranno il Dipartimento Giustizia Lega Toscana nella Sala dei Mutilati in via Maccari, a Siena. Martedì dovrebbe essere invece il giorno di Massimo Garavaglia, attuale Ministro del Turismo nel governo Draghi. Nel centrodestra si muove anche Fratelli d’Italia che dovrebbe portare nel territorio del collegio il senatore Patrizio La Pietra e Giovanni Donzelli, deputato e coordinatore nazionale Fdi. Anche la coalizione che sostiene Enrico Letta porterà nomi di peso in vista del voto: domani, a Monteroni d’Arbia, è previsto l’arrivo di Francesco Boccia, ex-ministro per gli Affari regionali e le autonomie del Governo Conte II, mentre domenica, a Montepulciano, Gianni Cuperlo, membro della direzione nazionale dem, sarà presente ad un convegno organizzato per lanciare la candidatura di Letta. Lunedì infine dovrebbe fare tappa a Siena il ministro della Salute Roberto Speranza per partecipare ad un’iniziativa che avrà come focus la sanità. “Ho chiesto al ministro Speranza di venire a Siena e gli ho chiesto di incontrare il mondo della sanità, così importante per questa provincia – aveva detto Letta-. Andremo a visitare Tls e ragioneremo insieme sulle possibilità di un investimento per il futuro, per Siena e per la provincia”.

MC