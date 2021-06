Suppletive a Siena, via libera della direzione del Pd provinciale alla candidatura di Enrico Letta

Adesso c’è l’ufficialità: è quello di Enrico Letta il nome scelto dal Partito democratico provinciale come candidato alle elezioni suppletive di autunno per il seggio, che comprende Siena, della Camera lasciato vacante dall’ormai ex-parlamentare Piercarlo Padoan.

Lo ha deciso la direzione provinciale del Pd che si è riunita ieri sera, giovedì 10 giugno, alle 21. La proposta di candidatura di Enrico Letta è stata votata all’unanimità dal partito senese e la decisione è arrivata poco dopo la mezzanotte. Per il segretario dem erano arrivati fin da subito gli endorsement del Pd toscano e locale. Simona Bonafè, segretario del Pd regionale, aveva parlato di Letta come “candidato perfetto delle suppletive” mentre il segretario del Pd provinciale Andrea Valenti aveva detto chiaramente: “Letta non è un candidato del territorio come avevamo richiesto? Io penso che avere il segretario nazionale del Pd come candidato rappresenti un’opportunità enorme”.

Il Pd ha chiuso la partita interna sul nome. Adesso resta da capire quale saranno le intenzioni del segretario nazionale e deve essere ancora giocata la partita con gli alleati di centro-sinistra perché sia Italia Viva che Europa Verde hanno manifestato i propri dubbi. “Ci stiamo confrontando con gli organi nazionali, sicuramente saremo presenti a questa competizione per rappresentare Siena con un senese. Il territorio, a mio avviso, deve essere rappresentato da qualcuno che proviene da qui, abbiamo grandi personalità in grado di poterla rappresentarci”, era stato lapidario Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale. “Speriamo di poter dialogare con il Pd ma non auspichiamo che il nome del candidato sia quello di Enrico Letta. Siena si merita una persona senese, radicata nel territorio e che porti in primis le richieste della nostra città e della nostra provincia a Roma”, così Ginevra La Russa, coordinatrice provinciale di Europa Verde Siena.

Nel centro-destra, il candidato Tommaso Marrocchesi Marzi aveva lanciato un messaggio a Letta nel giorno della sua candidatura ufficiale: ““Sarebbe divertente un derby Pisa – Siena, ma non vedo il Pd in grado di gestire il processo per trovare il candidato in questo seggio”.

MC