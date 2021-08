Terza tappa per il segretario del Pd Enrico Letta in provincia di Siena. Domani il candidato alle elezioni suppletive per il seggio ‘senese’ della Camera sarà alle 19 a Trequanda per un aperitivo con gli elettori in piazza Garibaldi. Successivamente , alle 20, Letta sarà ospite alla Festa dell’Unità di Rapolano e Serre al giardino degli Ortali, a Serre di Rapolano (per prenotare 3398018330). A seguire infine , iniziativa pubblica in piazza Medaglia d’Oro Biagini, sempre a Serre di Rapolano.