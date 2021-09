Suppletive, a Siena corre anche Marco Rizzo, venerdì la presentazione della sua lista

“Letta corre a Siena (vergognandosi del simbolo del Pd). Se battuto si dimette. E allora ci sto! Enrico, stai sereno. Mi candido a Siena”. Si aggiunge un altro candidato per la corsa alle elezioni suppletive del collegio Toscana 12: è Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. Rizzo ha dato l’annuncio sul suo Twitter lanciando il guanto di sfida al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Con Rizzo, salgono a 5 ora i candidati che corrono per il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan. Oltre al segretario del PC ed Enrico Letta, c’è il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi, il candidato di Italexit Mauro Aurigi e la candidata di Potere al Popolo Elena Golini. Nei giorni scorsi invece Carlo Calenda ha invece reso noto che a Siena Azione non presenterà nessun nome. A comunicare la ‘discesa in campo’ di Rizzo è stata anche una nota del suo partito, Rizzo presenterà la sua lista venerdì mattina a Palazzo Patrizi.