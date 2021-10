Suppletive a Siena, alle 12 affluenza al 7,2%.

Alle 12 nel territorio del collegio ” Toscana 12″ ha votato il 7,19% dell’elettorato, poco più di 14mila votanti. Sono oltre 200mila i cittadini chiamati al voto tra la provincia di Siena ed i 5 comuni dell’Aretino. Siena è il comune del collegio dove più persone sono chiamate ad esprimersi, sono più di 43mila, e qui finora hanno votato in 4515. Nel territorio del collegio ci sono altri 4 comuni con più di 10mila elettori: Montepulciano ( hanno votato in 644); Sinalunga (hanno votato in 651); Cortona (hanno votato in 872); Castiglion Fiorentino (hanno votato in 485). I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In provincia inoltre tre comuni sono chiamati a eleggere il proprio sindaco, si tratta di Chiusi( dove l’affluenza è pari al 12,73, nella tornata precedente era al 16,57), Trequanda (affluenza al 13,63, in calo rispetto al 21,49 di 5 anni fa), Monticiano (affluenza all17,90, nelle precedenti elezioni era al 25,94%)