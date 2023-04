Studenti del Sarrocchi in visita alla Trigano

Trentaquattro studenti delle classi II dell’Istituto Tecnico “T. Sarrocchi” di Siena, accompagnati dai rispettivi docenti, si sono recati in visita allo stabilimento Cusona di Trigano, multinazionale leader nella produzione di veicoli ricreazionali che occupa, nei suoi stabilimenti di Cusona, Fosci e Chiano oltre 800 addetti.

La visita, organizzata in collaborazione con Confindustria Toscana Sud, si inserisce all’interno delle iniziative volte a far conoscere agli studenti le più importanti realtà aziendali del territorio, in ottica sia di orientamento alle professioni ma soprattutto di consapevolezza rispetto alle eccellenze produttive locali.

Durante la visita i ragazzi hanno potuto conoscere la storia del distretto camper della Valdelsa e del gruppo Trigano e prendere visione delle varie fasi di realizzazione del veicolo, dalla progettazione fino alla sua realizzazione e commercializzazione, interagendo con i responsabili aziendali e assistendo alle varie fasi di lavorazione realizzate all’interno dello stabilimento.

“La nostra azienda – sottolinea Andrea Bellucci, responsabile risorse umane del Gruppo Trigano – ha aderito con entusiasmo alla proposta di accogliere in visita gli studenti del Sarrocchi, in quanto riteniamo fondamentale la collaborazione con le scuole del territorio per far comprendere ai giovani quali possano essere le prospettive di crescita e di occupazione in un’azienda come la nostra, che tra l’altro sta investendo da anni in programmi di formazione rivolti a giovani talenti, allo scopo di rafforzarne le competenze tecniche ma anche quelle relazionali”.