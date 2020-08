Le Strade Bianche non iniziano nel migliore dei modi per le ragazze del team Treck Segafredo. Come riporta La Nazione.it, questa notte una banda di persone si è introdotta all’interno del camion del team, rubando 6 biciclette, modello Emonda, ultima edizione, di un valore di 60mila euro.

Le atlete sono state costrette a presentarsi allo start con le biciclette di riserva.