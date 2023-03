Strade Bianche, le modifiche ai percorsi dei bus a Siena

A Siena, in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche “Strade Bianche, “Strade Bianche Elite Woman” e “Gran Fondo Strade Bianche” in programma nel week end di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, saranno in vigore modifiche alla viabilità e ai percorsi delle linee urbane ed extraurbane di Autolinee Toscane per la chiusura temporanea di alcune strade.

Dalle ore 13 di venerdì 3 marzo alle 6 di domenica 5 marzo, piazza del Campo sarà chiusa al transito: la linea 590 con le corse in partenza da Porta Tufi proseguirà il percorso in direzione Logge del Papa transitando in Strada dei Tufi, Cerchiaia, Valli e Porta Romana per riprendere il regolare percorso.

Dalle 8.30 alle 17 di sabato 4 e domenica 5 marzo via Esterna Fontebranda, via Fontebranda, piazza Indipendenza, via Banchi di Sotto e Strada di Pescaia (altezza Casone) saranno chiuse al transito. Pertanto, saranno in vigore modifiche ai percorsi delle linee urbane s3, s21 e s54.

Le linee s30, s3, s33, 104, 110, 116, 122, 51G e 51F provenienti da Rosia, Sovicille e Grosseto, raggiunta Colonna S. Marco effettuano inversione di marcia e si reimmettono sulla superstrada per usando l’uscita Siena Nord e percorrendo viale Giovanni Paolo II°, via Lombardi, Ponte Malizia, Stazione, via Don Minzoni per raggiungere piazza Gramsci e via Tozzi.

Le linee s30, s31, s33, 104, 140 e 51G in partenza da via Tozzi/piazza Gramsci in direzione Rosia, Sovicille e Grosseto, transitano da via Franci, via Montluc, Porta Ovile, Cerchiaia, Massetana Romana, Colonna San Marco per riprendere il regolare percorso.

Le linee 104, 110, 116, 122 e 51F in partenza da Autostazione in direzione Rosia, Sovicille e Casciano di Murlo, da via Lombardi proseguono in Strada Fiume, ingresso superstrada direzione Grosseto utilizzando l’uscita di Siena Ovest per raggiungere le fermate di Colonna San Marco prima di riprendere il regolare percorso. Le linee 112 e 114 provenienti dal Terminal di Pescaia in direzione Strada Massetana percorrono via Ricasoli, via Sauro, via Montluc, Porta Ovile, Porta Pispini, via Roma e Cerchiaia e riprendere il regolare percorso.

Dalle 12 alle 18 di sabato 4 e domenica 5 marzo via delle Regioni (tratto compreso tra le intersezioni con via Liguria e Strada di Vico Alto) sarà chiusa al transito. Pertanto, le linee s7 e s77 effettueranno percorsi alternativi.

Dalle 5 di domani, venerdì 3 marzo, e fino al termine delle esigenze legate all’evento di domenica 5 marzo sarà chiusa l’area di viale Maccari e viale dei Mille per la sosta dei bus.