Strade Bianche, De Mossi: “Grande partecipazione, siamo soddisfatti”

“Basta guardare in Piazza Del Campo o la tv per rendersi conto della grandissima partecipazione che ha portato questa classica del ciclismo”. Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi a margine della gara delle Strade Bianche che ha visto trionfare il britannico Thomas Pidcock. “La nostra città ha accolto quest’iniziativa, l’ha fatta propria e l’ha fatta diventare una vera e propria tradizione. Possiamo dichiararci soddisfatti”, ha aggiunto. “Così tante persone nel nostro territorio” in occasione della gara “non le avevamo mai viste. E Piazza del Campo è gremita e festante. Grazie alle Strade Bianche che hanno reso questa giornata eccezionale, facendo una promozione unica per il nostro territorio”, lo ha detto l’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini.