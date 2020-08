Strade Bianche “batte” il Covid: primo grande evento, perfetta la video sorveglianza

Le Strade Bianche è stata la prima gara ufficiale nel mondo del ciclismo professionistico, una giornata con grande attenzione soprattutto per il mantenimento delle norme anti Covid imposte dal Governo. Per la prima volta è stato possibile seguire lo svolgimento della gara, tramite il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza presenti in tutto il territorio provinciale. Dalla sala operativa hanno diretto i lavori i vigili del fuoco e dalla questura di Siena. Presenti il comandante dei vigili del fuoco Luca Nassi e Costantino Capuano, questore di Siena.