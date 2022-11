‘Strada per Strada’ torna a Palazzo Patrizi: le idee per il centro storico protagoniste della seconda tappa

Strada per Strada’ torna a Palazzo Patrizi, ma questa volta con i progetti e le idee per migliorare il futuro del centro storico. Venerdì 2 dicembre alle ore 18 Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, sarà nuovamente a Palazzo Patrizi in via di Città, 75 per la seconda tappa della campagna di ascolto e partecipazione attiva. Questa volta il protagonista dell’incontro sarà il candidato sindaco che presenterà tutti i progetti e le idee, rispondendo alle varie istanze presentate dai cittadini in occasione della prima tappa.

“Grazie al lavoro dei consiglieri comunali e delle liste che compongono il Polo Civico Siena – osserva Fabio Pacciani, candidato sindaco – torniamo nuovamente a Palazzo Patrizi con idee e le proposte per i cittadini. La numerosa partecipazione riscontrata in occasione della prima tappa di ‘Strada per Strada’ ci ha fatto capire la voglia dei cittadini di essere i veri protagonisti della ripartenza di Siena. Per noi è uno stimolo a continuare senza sosta, continuando a lavorare a contatto con i cittadini, perché insieme possiamo davvero progettare il futuro della nostra città”.

Info e contatti. Per contattare Fabio Pacciani è possibile scrivere su WhatsApp al numero 331 4117381; inviare una mail a [email protected] oppure seguire la Pagina Facebook o il Canale Telegram.