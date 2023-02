‘Strada per Strada’ e Fabio Pacciani fanno tappa a Porta Pispini per ascoltare le istanze e le richieste dei cittadini

‘Strada per Strada’ riparte a ritmo serrato con una settimana intensa di attività. Domani, martedì 14 febbraio alle ore 18, Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, sarà al centro socio-culturale ‘La Lunga Gioventù’, in via dei Pispini 162, per incontrare i residenti della zona di Porta Pispini. Prima tappa della campagna di ascolto e partecipazione attiva in cui i veri protagonisti saranno i cittadini con le loro richieste. Il candidato sindaco ritornerà il 28 febbraio, sempre alle ore 18, con le proposte elaborate sulla base dei problemi sollevati.