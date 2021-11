Strada Massetana, nel 2022 il cantiere per sistemare l’asfalto

Dovrebbero partire nel prossimo anno il cantiere per sistemare il manto nella strada Massetana, L’asfalto della via, che collega la colonna di San Marco a Porta San Marco, da anni è dissestato dalla presenza delle radici dei pini, che sono sempre più grosse e che si trovano lì vicino, e si presenta con buche e spaccature che sono un vero pericolo per per il transito di macchine e motoveicoli. Per la sistemazione della strada e il taglio degli alberi ci dovrebbe volere oltre un milione d’euro. Intanto il Comune sta monitorando la situazione e sta valutando l’utilizzo di dossi per limitare la velocità nella zona