Strada di Certino per dodici ore senza acqua, il “grazie” dei residenti ad Acquedotto del Fiora

Per oltre dodici ore gli abitanti di strada di Certino (piccolo borgo sopra da Abbadia Isola nel comune di Monteriggioni) sono rimasti senza acqua per un lavoro programmato nella giornata di ieri sulla condotta che serve la stessa strada di Certino, le Frigge e Abbadia Isola. Tutto doveva risolversi entro le 17. Così non è stato perché sono sopravvenuti problemi sul vecchio tratto. Gli uomini al lavoro si sono trovati davanti diversi problemi. Non è la prima volta che questo accade tanto che già nel recente passato era stato preventivato di cambiare il tratto obsoleto. I tecnici del Fiora hanno continuato a lavorare, ma il loro sforzo non è bastato e i tempi previsti per ridare l’acqua si sono dilatati nel tempo mettendo a dura prova gli abitanti del piccolo borgo.

L’acqua è un bene prezioso non solo per il costo, ma per quanti per l’età o per varie patologie ne hanno bisogno. Prezioso è stato l’intervento dell’addetta stampa del Fiora e dei tecnici che hanno lavorato ininterrottamente e a loro va il grazie degli abitanti di Certino. Noi siamo la loro voce, noi mettiamo nero su bianco le parole di famiglie, anziani, persone fragili che hanno potuto riavere l’acqua, “un bene prezioso che può alleviare le fatiche quotidiane”.

Cecilia Marzotti