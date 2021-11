Strada degli Agostoli, sopralluoghi del Comune

Il Comune di Siena sta monitorando la situazione in strada degli Agostoli, in località Costafabbri, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini relative ad alcuni allagamenti, che sono giunte anche all’amministrazione nelle ultime ore.

“Già questa mattina, lunedì 8 novembre – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi – un tecnico dell’amministrazione si è recato sul posto e ha incontrato una residente della zona per capire cosa sia accaduto nelle scorse ore, oltre a fare naturalmente una primissima valutazione della situazione. Proseguiremo nel monitoraggio e nei prossimi giorni effettueremo un ulteriore sopralluogo con una squadra di tecnici comunali per altri approfondimenti. Naturalmente siamo disponibili a raccogliere altre eventuali segnalazioni dei cittadini, in modo da poter avere un quadro completo e provare a risolvere la questione o quantomeno a limitare al massimo i disagi, tenuto conto della conformazione della zona stessa”.

“L’amministrazione comunale proseguirà nell’attività di pulitura nei canali e canaletti di scolo a monte della strada – aggiunge Andrea Corsi -, operazione di stretta competenza del Comune di Siena. A valle, invece, è previsto un intervento per creare un attraversamento sottostante la strada: un cantiere che permetterà di effettuare lavori di riqualificazione per lo smaltimento delle acque reflue in eccesso nei giorni di maltempo e pioggia, anche per una necessaria bonifica delle strutture esistenti. Dobbiamo chiaramente tenere conto anche della situazione nei condomini privati ed effettuare opportune valutazioni in maniera complessiva. Tutte problematiche che verificheremo con i sopralluoghi che abbiamo già messo in programma per limitare i disagi ai cittadini per quanto di competenza comunale”.