Storia, musica e spettacoli. A Murlo la sesta edizione di Bluetrusco

Gli Etruschi si raccontano a Murlo: da domani e fino all’11 luglio il comune nella Val di Merse ospita la sesta edizione del festival Bluetrusco. Il weekend sarà dedicato alla scoperta delle radici che l’antico popolo ha lasciato nel territorio. Punto focale dell’iniziativa, insieme con il palazzo del Vescovo, sarà il castello risalente al XII secolo oggi sede dell’interessante Museo Archeologico che custodisce l’Antiquarium etrusco di Poggio Civitate e i corredi della necropoli di Poggio Aguzzo. L’evento dà risalto anche alle bellezze naturalistiche del territorio con passeggiate lungo le colline che circondano il paese. Murlo è incastonato in un paesaggio straordinario, custode di antiche testimonianze, e rappresenta un palcoscenico naturale capace di catalizzare attenzione intorno a sé. La complementarietà delle arti, che è possibile ammirare durante il festival, abbinata agli appuntamenti di divulgazione e approfondimento scientifico, permettono a Bluetrusco di ambire ad essere un punto di riferimento nel panorama internazionale per la conoscenza della storia e della cultura dell’Etruria e del popolo etrusco.

Il programma completo

Venerdì 9 luglio: L’apertura di Bluetrusco è prevista alle 18 di venerdì 9 luglio alla quale seguirà la presentazione della monografia della rivista “Archeo”: 150 musei archeologici d’Italia di Giuseppe M. Della Fina. Interverranno: Monica D’Onofrio (RaiRadio3) e Andreas M. Steiner (Direttore riviste Archeo e Medioevo). Terminata la presentazione si svolgerà l’apericena e poi dalle 21.30 il concerto jazz con Stefano Rocco Cantini (sassofono), Ares Tavolazzi (contrabbasso) e Giulio Stracciati (chitarra).

Sabato 10 luglio: il giorno dopo il festival ripartirà dalla mattina, alle 10.30, con la “Colazione al Museo” durante la quale si svolgerà il concerto di musica da camera dal vivo e una degustazione di prodotti del territorio. A seguire una visita speciale al museo, dove sarà possibile anche visitare la nuova mostra “Vietato non toccare”. Nel tardo pomeriggio, alle 18, si svolgerà il momento di approfondimento denominato “Nuove scoperte archeologiche in terre di Siena“. Interverranno Folco Biagi (Direttore scientifico Museo Etrusco di Murlo), Jacopo Tabolli (Funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto) e Anthony Tuck (University of Massachusetts – Amherst). Al termine della presentazione si svolgerà l’apericena e poi, dalle 21.30, lo spettacolo “Lettere agli Etruschi” con Orsetta De Rossi e accompagnamento musicale dei FLATOUT.

Domenica 11 luglio: L’ultima giornata si aprirà nuovamente di mattina con le “Colazioni al Museo”, il concerto di musica da camera, la degustazione dei prodotti del territorio e la visita al Museo di Murlo. Nel pomeriggio, alle 18, l’incontro di approfondimento dal titolo “Etrusco pontefice redivivo” Dante e la civiltà degli Etruschi, al quale interverrà Giuseppe M.Della Fina. Al termine si svolgerà la cena e alle 21.30 il concerto jazz con Franco Santarnecchi (tastiere), Piero Borri (batteria) e Giulio Stracciati (chitarra).