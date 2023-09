Spugne fritte trovate in centro, l’appello del Comune ai cittadini: “Fate attenzione durante le passeggiate con i cani”

Spugne fritte nelle vie del centro storico. A segnalare gli episodi alcuni cittadini residenti nella zona di Santo Spirito che hanno subito allertato la polizia municipale. Numerose segnalazioni di “bocconi avvelenati” ritrovati lungo strade e marciapiedi cittadini erano giunte anche nel corso dell’estate.

“Rivolgo un appello a tutti i cittadini affinché prestino la massima attenzione durante le passeggiate con i loro cani – commenta l’assessore all’ambiente e decoro urbano Barbara Magi – Ci siamo già attivati avvisando il corpo di Polizia Municipale, ma è importante monitorare, tutti insieme, il territorio per la tutela dei nostri amici a quattro zampe”.

E’ di circa due mesi fa l’ordinanza firmata dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio su nuove regole più stringenti da applicare sulle rimozione delle deiezioni canine in luoghi pubblici, a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. “L’ordinanza – ricorda l’assessore Magi – contenente nuove disposizioni riguardo la conduzione dei cani è stata fatta per sottolineare ancora una volta come il nostro centro storico debba essere tutelato. Convivere con gli animali è possibile, nel rispetto degli altri e della comunità. Raccogliere le deiezioni e lavare strade e muri con acqua come da ordinanza dovrebbe rappresentare la normalità per chi vuole bene a questa città”.

“Lasciare esche letali, pericolose per la salute dei cani e non solo, è segno di inciviltà e cattiva coscienza – conclude Magi -, per questo l’attenzione deve essere massima e la collaborazione dei cittadini resta fondamentale”.