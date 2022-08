Sport: CSI in tour oggi a Cetona

Un sabato da non perdere per gli appassionati dello sport il 20 agosto, CSI (Centro Sportivo Italiano) in tour – A ciascuno il suo sport. L’evento del ‘Villaggio Ludico Motorio, allestito in Piazza Garibaldi a Cetona, in provincia di Siena, dove non mancheranno anche i giochi ludico-motori e di animazione svolti sotto la guida di animatori sportivi e istruttori.

A partire dalle 18.30 sino alle 22, saranno installati gonfiabili ed altri giochi con lo scopo di fare divertire i bambini ed i ragazzi per favorire l’avviamento allo sport ed ai suoi valori. L’appuntamento di Cetona è una delle 40 tappe che porteranno lo sport ed il gioco nelle piazze toscane, per vivere sani momenti di sport e divertimento per tutti. “CSI in tour” è un progetto ideato dal CSI Toscana nel 2015 per avvicinare i giovani alla pratica sportiva attraverso dei villaggi ludico-motori aperti gratuitamente. Luoghi di incontro e socializzazione organizzati secondo la filosofia dello “sport per tutti”.

L’iniziativa è sostenuta da: CSI Toscana Centro Sportivo Italiano, CSI Comitato di Siena, Regione Toscana, Anci Toscana e Comune di Cetona; con il supporto di: Esselunga, Menarini, Estra e Consiag.

—