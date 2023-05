Sovicille, via libera al bilancio: avanzo da 1,4 milioni di euro

Nell’ultima seduta di Consiglio comunale, il Comune di Sovicille ha approvato il conto consuntivo 2022 che presenta, come risultato finale, un avanzo di amministrazione libero di circa 1,4 milioni di euro, oltre a 400mila euro di avanzo destinato agli investimenti e 700mila euro di avanzo vincolato, dopo gli accantonamenti prudenziali, fra i quali quello al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità pari a oltre 1,3 milioni di euro.

Il Rendiconto evidenzia come le risorse a disposizione dell’Amministrazione nel corso dell’anno (ovvero gli introiti di competenza dell’esercizio) sono state pressoché interamente utilizzate, confermando la buona capacità di spesa per servizi e investimenti e, allo stesso tempo, attesta la solidità dei conti del Comune che nel 2022 si è trovato a far fronte ad eventi straordinari, quali la chiusura di una vicenda legale, avviata negli anni 90, e il sensibile incremento dei prezzi, in particolare di quelli delle utenze.

“E’ un risultato più che soddisfacente – commenta il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti – soprattutto se inquadrato nella difficile congiuntura che stiamo vivendo. Pur in presenza di una crescita vertiginosa dei prezzi e pur dovendo fronteggiare l’atto finale di una vicenda legale iniziata quasi 30 anni fa, abbiamo garantito i consueti standard di servizi e assicurato investimenti e progettualità. L’avanzo di amministrazione rappresenta un piccolo fondo che ci consentirà di proseguire nel programma degli investimenti, fra i quali quelli finanziati con fondi PNRR per i quali stiamo rispettando il rigoroso cronoprogramma imposto dall’Europa. Ringrazio sinceramente assessori, consiglieri e tutta la struttura per l’impegno profuso in quest’anno e per gli obiettivi conseguiti.”