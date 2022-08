Sovicille d’estate: concerto Christian Schmitt all’oboe e Alessandra Gentile al pianoforte

Mercoledì 24 agosto, prosegue la rassegna Sovicille d’Estate con il concerto organizzato dall’Accademia musicale Chigiana in collaborazione con il Comune di Sovicille, in programma alle 21 e 15 al Castello di Montarrenti.

Protagonisti della serata Christian Schmitt all’oboe e Alessandra Gentile al pianoforte, che eseguiranno musiche di Witold Lutoslawski (Epitaph, 1979); Pavel Haas (Suite opera 17, 1939-1941, furioso, con fuoco, moderato); Marina Dranishnikova (Poem 1953); Hans Zender (tre pezzi per oboe 1963); e Maurice Ravel (Le Tombeau de Couperin 1914-1917 trascrizione per oboe e pianoforte Christian Schmitt).

Christian Schmitt ha studiato al Conservatorio di Lione e alla Hochschule für Musik di Karlsruhe, si è perfezionato con T. Indermühle, M. Bourgue, P. Dombrecht e H. Holliger. Primo oboe nella “Symphonie Orchester Basel” per vent’anni fino al 2012, insegna presso la Staatliche Hoschschule für Musik di Stoccarda e l’Académie Supérieure de Musique di Strasburgo. Molti dei suoi allievi sono oggi professori d’orchestra in Europa, Asia e Sudamerica. Attento all’evoluzione del suo strumento, è dedicatario di numerosi lavori di compositori come V. Paulet e L. Riou, J. Baboni Schilingi e H. Tutschku, lavori venuti alla luce negli ultimi anni per la Maison de Radio-France, Birmingham Concert Hall, Festival de Compiègne e Nuits Bleues dei festival di Arc e Senans. Dal 2015 suona in duo con la pianista Alessandra Gentile e in qualità di solista ha collaborato con direttori quali N. Santi, A. Jordan, M. Viotti, H. Holliger e W. Weller. È spesso invitato in Europa, negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina sia come docente sia come membro di giuria in concorsi internazionali, come il prestigioso ARD di Monaco di Baviera. Dal 2016 è docente del seminario di oboe presso l’Accademia Musicale di Siena.

Alessandra Gentile nata a Perugia, si è formata con Annarosa Taddei e Muriel Chemin. Particolarmente significativi per il suo percorso pianistico gli studi con György Sándor, Andrei Jasiński, Joaquín Achúcarro, Anatol Ugorski, Alexander Lonquich e Paul Badura-Skoda. Si è perfezionata con il pianista tedesco Gerhard, Oppitz, di cui diventa per alcuni anni assistente alla Hochschule für Musik di Monaco di Baviera. Ha suonato da solista con l’Orchestra Filarmonica di Bad Reichenhall, Orchestra Filarmonica Città di Regensburg e i “Münchner Symphoniker”, esibendosi nelle principali città in Italia e in Germania sotto la direzione, tra gli altri, di Florian Ludwig, Kurt Rapf e Clemens Kühn. Dal 1986 svolge attività cameristica con l’Ensemble “Il Gruppo di Roma” e lavora stabilmente con il violinista Alessandro Cervo, il flautista Luciano Tristaino, il clarinettista Davide Bandieri e il LuDIAL Trio. Nel 2013 forma il duo con l’oboista Christian Schmitt, che la vede affrontare progetti concertistici e discografici su tutto il repertorio per oboe e pianoforte. Intensa è la collaborazione con i compositori contemporanei Peter Wittrich, Rodion Ščedrin, Fabrizio de Rossi Re, Michele Ignelzi e Luca Lombardi, di cui partecipa alla registrazione integrale delle opere per pianoforte. Attualmente è maestro accompagnatore alla Hochschule für Musik und Theater di Stoccarda e docente in varie istituzioni in Germania. Dal 2016 è maestro collaboratore al pianoforte ai corsi estivi di alto perfezionamento musicale presso l’Accademia Chigiana per il seminario di Oboe tenuto da Christian Schmitt.

Il costo del biglietto per il concerto è 10 euro, ridotto 5 euro.

Info e prenotazioni: Accademia Chigiana cell. 333 9385543 – tel. 0577 22091