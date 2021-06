Sovicille, completata l’installazione delle nuove valvole per il sezionamento della rete idrica

Grazie a questo importante intervento, per un importo di 20mila euro, tutte le vecchie valvole presenti nei pozzetti idrici del capoluogo sono state sostituite da altre a tecnologia avanzata, che consentono un più capillare sezionamento della rete e una più precisa regolazione delle pressioni e delle portate a seconda del fabbisogno idrico richiesto. In particolare, la possibilità di segmentare maggiormente la rete di distribuzione dell’acqua e quindi di chiudere il flusso idrico solo in piccole parti di essa, consentirà in caso di manutenzioni programmate o straordinarie di ridurre in modo consistente l’impatto sulle utenze coinvolte, sia per quanto riguarda il loro numero che la durata della eventuale sospensione del flusso. Per la parte finale dell’intervento, che si è svolta nella giornata di ieri (24 giugno), è stato necessario operare ad acqua chiusa: nell’ottica di ridurre il più possibile gli eventuali disservizi, AdF ha messo in campo quattro squadre che hanno lavorato in contemporanea: tra i lavori effettuati, oltre all’installazione delle nuove valvole, anche la sostituzione del misuratore presso il serbatoio delle Mandrie, nonché il rifacimento di due allacci in via Nuova, così da non dover chiudere il flusso in un altro giorno.