Sovicille, atti vandalici al cimitero di Torri. Gugliotti: “Gesto gravissimo”

“Questa non può essere definita una ragazzata”, a parlare è Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, in merito alle vicende che hanno visto coinvolto il cimitero nella località Torri. In particolare nella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di ragazzi avrebbe fatto baldoria all’interno del cimitero, compiendo anche alcuni atti vandalici nei confronti delle tombe. A far chiarezza sulla situazione sono intervenuti il sindaco di Sovicille e anche Lorenzo Rosso, esponente di Fratelli d’Italia.

“Questa non è definibile una mera ragazzata – ha detto Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille -, stiamo parlando di un atto gravissimo, una mancanza di rispetto grandissima. Il gesto è successo nella notte di venerdì e sabato, al momento stanno indagando i carabinieri, chiunque abbia compiuto questo gesto dovrà essere punito con una multa esemplare”.

“Questa mattina gli abitanti di Sovicille si sono accorti di un brutto episodio. Nel cimitero di Torri

le tombe sono state vandalizzate: vasi e statue frantumate. Addirittura un telo da mare sopra le tombe fa capire che qualcuno abbia passato la notte proprio li. “Una vicenda incredibile”, dice Lorenzo Rosso, esponente di Fratelli d’Italia. “Vedere profanato un luogo così caro e sacro fa male a tutti. Questa vicenda non doveva passare sotto silenzio.