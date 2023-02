Sostegno e creazione start up innovative, protocollo d’intesa Regione-Fondazione MPS

Protocollo d’intesa tra Regione e Fondazione Monte dei Paschi di Siena per sviluppare iniziative comuni tese a sostenere e costituire start up innovative sul territorio regionale. Lo schema è stato approvato nell’ultima seduta di giunta attraverso una delibera presentata dall’assessore alle attività produttive Leonardo Marras.

“Le start up innovative – ha commentato il presidente Eugenio Giani – costituiscono una delle risorse più importanti per lo sviluppo della competitività toscana. Ma non solo, sono una fonte di occupazione, specialmente tra i giovani. Con questo protocollo d’intesa vogliamo potenziare ancora di più la capacità dei territori di promuoverle”. “La Toscana – ha aggiunto l’assessore Marras – si è dotata nel 2020 di una legge per aiutare le start a nascere e crescere. Una delle più innovative, che ha prodotto risultati davvero positivi. Adesso vogliamo sostenere l’ulteriore crescita grazie a questo accordo con la Fondazione Monte dei Paschi”.

Alla base del protocollo d’intesa c’è l’attivazione, da parte della Fondazione MPS, del programma IKIGAI che ha lo scopo di accompagnare e sostenere la costituzione di start up innovative. Programma attivo ormai da alcuni anni e che ha prodotto vari interventi nel sud della regione. Il progetto è gestito, per conto della Fondazione MPS, dalla società Centro Studi Pluriversum srl. Col protocollo d’intesa Regione e Fondazione MPS puntano a valorizzare l’esperienza del Programma IKIGAI realizzando una collaborazione che coinvolga Sviluppo Toscana S.p.A. e la società Pluriversum s.r.l. che diventeranno i soggetti attuatori del programma.

Regione e Fondazione MPS si impegnano a valutare, nell’ambito dei rispettivi programmi di intervento, strumenti e modalità per capitalizzare e valorizzare i risultati del programma IKIGAI. Scopo finale è incrementare numero e qualità delle start up e in generale della nuova imprenditorialità, con attenzione al segmento dei giovani e delle nuove tecnologie.