So. Crem, Valentina Filippi nuova presidente, rinnovato il consiglio direttivo

Valentina Filippi è la nuova presidente della So.Crem, Società per la cremazione di Siena. Succede a Tommasina Materozzi che ha guidato l’associazione per sei anni e che rimane nel ruolo di segretaria. Lo ha deciso, all’unanimità, il Consiglio direttivo che si è riunito, dopo l’assemblea ordinaria per l’assegnazione delle nomine in seguito al rinnovo delle cariche. Nel ruolo di vicepresidente è stato nominato Marco Tognetti, tesoriera Barbara Partini. Mentre Franco Sestini si occuperà della parte socio-culturale e informazione, Giulia Simi del testamento biologico e Neva Avanzati collaboratrice nell’apertura della sede. Per il Collego dei revisori dei Conti: Andrea Sbardellati, presidente, Roberto Beligni e Lucia Pianigiani membri effettivi, Giovanna Giorgetti e Michele Lambardi, membri supplenti.

“Sono onorata di essere la nuova presidente della So.Crem associazione che opera per il rispetto della dignità e volontà della persona, in relazione alle profonde e complesse decisioni del fine vita sottolinea Valentina Filippi. – Il mio impegno, insieme a quello del Consiglio sarà quello di portare avanti, con dedizione e cura, attraverso i valori fondanti, il grande lavoro fatto negli anni precedenti. Ringrazio per la fiducia e il sostegno chi si è impegnato prima di me e i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, che con il loro prezioso sostegno mi accompagneranno in questo cammino”.

La presidente uscente Tommasina Materozzi ha ringraziato i vecchi componenti del consiglio uscente ha ricordato di aver svolto il suo ruolo per sei anni con passione, anche per la crescita degli organismi dirigenti, convinta dell’importanza rinnovamento nella continuità.

L’Assemblea ordinaria dell’aassociazione, che si è tenuta nella sala della Pubblica Assistenza, oltre all’approvazione dei bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023 approvati alla unanimità, ha fatto un

resoconto dell’attività svolta in questi ultimi tre anni sul quale i presenti hanno espresso una valutazione positiva e sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori dei conti. La presidente della Commissione elettorale nominata nell’assemblea ordinaria del 2022, presieduta da Lucia Pianigiani, socia dell’associazione, ha presentato le proposte sulla base della consultazione, come previsto dallo Statuto.