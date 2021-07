Simone Borghesi eletto presidente dell’Associazione europea degli economisti ambientali

Il professor Simone Borghesi, ordinario di Politica economica presso il dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena, è stato eletto presidente di Eaere, l’Associazione europea degli Economisti ambientali e delle Risorse naturali.

L’associazione, fondata nel 1990, conta oggi circa 1400 iscritti provenienti da oltre 60 paesi in tutto il mondo e contribuisce allo sviluppo e all’applicazione dell’economia ambientale in Europa, incoraggiando la collaborazione tra ricercatori e la cooperazione tra università, centri di ricerca e istituzioni internazionali. Simone Borghesi sarà in carica nel Consiglio direttivo per sei anni: nel biennio 2022-23 come President-Elect, nel biennio 2024-25 come President e infine negli ultimi due anni del mandato come Past-President.

Il professor Borghesi è stato presidente di Iaere, l’Associazione italiana degli Economisti ambientali e delle Risorse naturali, nel 2018-19 e visiting fellow presso varie istituzioni internazionali come l’Università di Cambridge, il Politecnico di Zurigo e l’Inra di Grenoble. Dal 2017 è direttore del gruppo di ricerca su climate change della Florence School of Regulation dello European University Institute.