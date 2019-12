Ztl: presentati i nuovi applicativi online per i permessi annuali o temporanei

Il vicesindaco Andrea Corsi con delega ai trasporti e l’assessore all’innovazione tecnologica Clio Biondi Santi hanno presentato i due nuovi applicativi per la gestione su rete internet dei permessi Ztl annuali e temporanei, in un incontro tenutosi a Palazzo Berlinghieri con i rappresentati delle associazioni CNA Siena, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria in rappresentanza delle categorie trasporto merci, edilizia e manutenzioni impianti.

“E’ stato un lavoro svolto in sinergia dall’amministrazione insieme alla società Siena Parcheggi nell’ambito della semplificazione e innovazione tecnologica per rendere sempre più accessibile, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, il Comune. Una dematerializzazione dei servizi per lasciare autonome le aziende ed evitare così di recarsi agli sportelli preposti per la richiesta e il ritiro dei permessi – spiega Corsi- .Un’implementazione che segue la filosofia di investire risorse e capacità interne al Comune, ma anche coinvolgere le ditte che collaborano con noi per estendere ulteriormente le funzionalità del nostro sito”.