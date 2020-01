Permessi Ztl, per alcune ditte l’imposta di bollo è pagabile online

Le ditte di trasporto merci, edilizia, e manutenzione, collegandosi a: https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte possono pagare in modo virtuale l’imposta di bollo, fare richiesta per la domanda e il rilascio del permesso Ztl annuale e per quello temporaneo con validità oltre 3 giorni.

L’utilizzo della piattaforma, consente la riduzione dei tempi di lavorazione e la tracciabilità del procedimento, il recupero dei dati e soprattutto la scelta della modalità del ritiro del permesso, direttamente dal proprio computer senza recarsi allo sportello di via Federigo Tozzi n. 3.