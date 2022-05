Zona distretto Senese, ambulatori aperti ai cittadini per le attività infermieristiche

“Da più di un anno, in occasione del mio lavaggio del port mensile ho trovato professionalità, puntualità, educazione, gentilezza e anche calore umano che in certi casi fa davvero la differenza. E la calma ed i sorrisi ci sono stati anche durante quel periodo assurdo del Covid che sembriamo aver quasi già dimenticato. Un grazie sentito”.

Queste sono le parole di Andrea, un cittadino che regolarmente si rivolge a uno dei tre ambulatori infermieristici della Zona distretto Senese.

Non è il solo ad apprezzare il servizio, come testimoniano le parole di Alberto: “Con estremo piacere vorrei ringraziare tutti i professionisti che operano nell’ambito dell’ambulatorio infermieristico. Come tutti coloro affetti da malattie particolarmente non gradite, avere uno spazio di riferimento cui rivolgersi per le cure del caso è fondamentale. Se poi tale luogo è gestito con gentilezza, educazione, tatto e professionalità, come il vostro, aiuta noi “pazienti” a vivere con maggior leggerezza questa nostra situazione, speriamo temporanea. Grazie mille!”.

Ora i tre ambulatori infermieristici della Zona distretto Senese strutturano la propria attività con orari d’apertura prestabiliti. Al Poliambulatorio di Siena, il presidio polifunzionale di Montalcino e il presidio di San Giovanni d’Asso infatti è possibile fare la terapia infusiva, intramuscolare e sottocute, medicazioni semplici e complesse, gestione e inserimento accessi vascolari, gestione cateteri vescicali ad accesso libero o previa prenotazione.

Negli ambulatori infermieristici l’utenza è accolta dagli infermieri di famiglia e comunità, che assicurano un’assistenza sempre più appropriata e personalizzata.

Si tratta di un servizio gratuito al quale i cittadini in condizioni di autosufficienza possono rivolgersi per usufruire di cure di assistenza primaria. Tutte le prestazioni assicurate sono verificate con il medico di medicina generale.

È prevista inoltre l’attività di educazione sanitaria rivolta a far acquisire alle persone consapevolezza della propria salute, competenza e autonomia nella gestione dei presidi medici utilizzati, nell’assunzione dei farmaci e far conoscere l’organizzazione e le offerte del servizio.

I punti di erogazione sono: Poliambulatorio di Siena, Pian d’Ovile n°9 , piano terra (0), – Stanza T009; Orario d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle ore 16 alle 18, Telefono 0577/535928, e-mail: [email protected]

Presidio polifunzionale di Montalcino, Piazza Prato ospedale n°6, piano terra (0), – Stanza 39, Orario d’apertura: tutti i giovedì dalle ore 13.30 alle 16; Tel. 0577/535612, e-mail: [email protected]

Presidio di San Giovanni d’Asso, Via XX settembre n°8; Orario d’apertura: tutti i lunedì dalle 15 alle 16, Tel. 0577/803006, e-mail: [email protected]

Si può accedere agli ambulatori infermieristici contattando gli ambulatori o presentandosi nelle strutture negli orari indicati. La prenotazione tramite lo sportello Cup o il Cup telefonico (0577 7676767) è possibile solo per il Poliambulatorio Siena e in caso di prima visita. Per tutte le prestazioni, a eccezione dell’educazione sanitaria, è necessaria la prescrizione medica contenente la prestazione da eseguire, la diagnosi e la dicitura “attività ambulatoriale”.