“Zanardi, sapevamo che ci sarebbe voluto tempo per miglioramenti”

“Fin da subito abbiamo sempre detto che per migliorare ci sarebbe voluto tempo, per peggiorare sarebbe bastato un niente”. A parlare è Roberto Gusinu, direttore sanitario delle Scotte di Siena, relativamente alle condizioni di Alex Zanardi. Al momento l’atleta si trova in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo una ricaduta delle condizioni cliniche. “L’azienda ospedaliero universitaria senese ha svolto uno straordinario lavoro – continua-, dalla stabilizzazione sul posto alla stabilizzazione in struttura. Alex è stato fin da subito affiancato da un team di specialisti, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Se Zanardi è stato, più volte, sottoposto ad operazioni chirurgiche, è stato per permettergli di continuare a vivere. Una persona che impatta violentemente contro un camion, non è una cosa da tutti i giorni, Alex ha dimostrato di avere una grande fibra”.