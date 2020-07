Zanardi operato alla testa al San Raffaele,”Condizioni stabili dopo l’intervento”

Alex Zanardi è in condizioni stabili, lo annuncia l’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’atleta è stato trasferito la scorsa settimana da Villa Beretta, presidio di riabilitazione dell’ospedale Valduce nel Lecchese. Zanardi, lo ricordiamo, è stato coinvolto in un grave incidente nella strada che collega Pienza a San Quirico d’Orcia e per un mese è stato ricoverato al Policlinico Le Scotte di Siena.

“Il giorno successivo al trasferimento nella Terapia intensiva neurochirurgica, diretta da Luigi Beretta, il paziente – dicono dall’San Raffele- è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica, eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità operativa di neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”.