Zanardi, indagato l’autista del camion. Vitello: “Atto dovuto”

Come riporta Adnkronos il 44enne autista del camion contro il quale ieri pomeriggio a Pienza è andato a scontrarsi in handbike Alex Zanardi, ora ricoverato in prognosi riservata all’ ospedale di Siena, è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime da incidente stradale. Lo ha confermato il capo della Procura senese, Salvatore Vitiello. . “E’ un atto dovuto”, ha spiegato il procuratore.

Nell’ambito dell’inchiesta, volta ad accertare la dinamica dell’incidente e i particolari dell’organizzazione della staffetta ‘Obiettivo 3’, a cui stava partecipando il campione paralimpico bolognese quando è avvenuto lo scontro con il camion, i carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti e hanno acquisito un video amatoriale che potrebbe rivelarsi utile. L’autista del mezzo pesante, residente in provincia di Siena, è risultato negativo ai test per rilevare la presenza di alcol e droga nel sangue.