Zanardi, il primario Scolletta: “Alex è forte continua a combattere”

“La situazione rimane stabile, i parametri vitali e metabolici sono buoni. Resta critica la situazione neurologica, Alex continuerà a rimanere sedato supportato da una respirazione meccanica. I sedativi, al momento, non rendono possibile visualizzare il quadro clinico relativamente alle sue condizioni neurologiche. Alex si sta dimostrando un grande sportivo in questa lotta, non demorde e continua a combattere”. A parlare è Sabino Scolletta, direttore della terapia intensiva dell’Aou senese. Zanardi è stabile in terapia intensiva, dovranno essere valutati e accertati i danni che l’atleta potrebbe aver riportato a causa del forte trauma, da valutare anche un possibile danno ai nervi ottici che potrebbero compromettere la vista di Alex Zanardi.