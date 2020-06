Zanardi, il direttore Gusinu: “Diminuzione della sedazione la prossima settimana”

“Le condizioni rimangono stabili, Alex ha superato positivamente la quarta notte. Aspetteremo la prossima settimana per ridurre la sedazione”. Questo, è ciò che fatto sapere il direttore sanitario dell’Aou senese Roberto Gusinu. Alex rimane in terapia intensiva, sedato, supportato da ventilazione meccanica. Differentemente dalle parole del primario Scolletta nel fine settimana, Alex verrà risvegliato la prossima settimana, solo all’ora sarà possibile descrivere ed osservare precisamente il quadro clinico neurologico che, come detto più volte dagli specialisti, rimane tutt’ora molto grave.