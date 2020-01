Vino e solidarietà con il Rotaract Siena: grandi etichette nell’asta benefica per Il Laboratorio

La solidarietà è protagonista del Wine&Siena: domenica 2 febbraio, al Grand Hotel Continental, avrà luogo l’asta dei Vini di Solidarietà, organizzata dal Rotaract Club Siena, associazione di giovani, futuri professionisti animati da spirito di servizio e solidarietà che, con impegno e dedizione, portano avanti progetti e attività allo scopo di contribuire a migliorare la società in cui vivono, e in collaborazione con Rotary Club Siena e il Rotary Club Siena Est, L’asta di solidarietà è arrivata alla sua seconda edizione, è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Confcommercio di Siena e sarà bandita dal direttore dell’Istituto di vendite giudiziarie dei tribunali di Siena ed Arezzo, Curzio Mazzi, coadiuvato dal suo esperto staff. Dalle 11 alle 13 sarà possibile visionare i quaranta lotti esposti, mentre l’asta avrà inizio alle 15.

Il ricavato di questo service contribuirà all’acquisto di un pullmino per il trasporto dei ragazzi disabili dell’associazione “Il Laboratorio”, un centro di volontariato di Siena che consente a soggetti portatori di handicap tra i 15 e i 60 anni di svolgere attività occupazionali e di socializzazione, una bellissima realtà nata 34 anni fa a Siena dove si percepisce chiaramente l‘assenza di una qualsiasi ‘barriera’ tra volontari e disabili e dove non ci sono differenze ma si prova il piacere di stare in compagnia allegramente e con il sorriso. Il nome di questa onlus rispecchia precisamente la sua finalità, Il Laboratorio si chiama così perché qui i ragazzi possono svolgere molti tipi di occupazioni: collages, piccoli lavori in legno, uso di colori, creta, ascolto della musica, canto, corsi di cucina, danza e recitazione. Piccole cose che permettono di avere una migliore percezione di sé, che favoriscono il recupero motorio e permettono di affinare e migliorare la gestualità